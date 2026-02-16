Ушла из жизни актриса фильма "Кин-Дза-Дза" Людмила Солоденко

Ушла из жизни актриса Людмила Солоденко, известная по фильму "Кин-дза-дза"и шпионскому сериалу "ТАСС уполномочен заявить". Ее кончину на 77-м году жизни подтвердил сын, актер Андрей Лавров.

Как сообщил артист в социальных сетях, его мама ушла из жизни в прошлую пятницу, 13 февраля. Подробности и причину произошедшего он не уточнил.

Откуда у Людмила Солоденко такая экзотическая внешность

В основном актриса, обладающая внешностью мулатки, запомнилась по многочисленным эпизодам. И вот почему...

В одном из интервью актриса признавалась, что ее нестандартная внешность в итоге стала карьерным преимуществом, но в детстве она была источником страданий. Она родилась от связи ее матери, советской замужней женщины, с кубинцем.

Мать мечтала когда-нибудь увидеть его родину, но тяжело заболела туберкулезом. Ей отказали в надлежащем лечении из-за угрозы уголовного преследования за связь с иностранцем. Девочка, носившая фамилию официального мужа матери (Михайлова), сталкивалась с насмешками и травлей. После смерти матери ее отправили в детский дом.

Здесь содержались преимущественно дети от смешанных браков. Условия были тяжелыми: плохая еда, зараженные клопами матрасы. Из-за этого у девочки по имени Люда на ногах началось сильное нагноение.

Помощь пришла от педагога Вассы Степановны, когда-то учившейся у легендарной Айседоры Дункан. Она обратила внимание воспитателей на состояние ребенка и настояла на помощи. В результате Люду отправили в больницу, где ей оказали лечение.

Чем запомнилась Людмила Солоденко в творчестве

После мутации ее голос обрел прекрасное тембральное звучание. Это заметил знаменитый на весь Советский Союз руководитель ансамбля Эдди Рознер, который и придумал для нее звучный сценический псевдоним — Лона Лонг.

Несколько лет Людмила гастролировала с его коллективом, однако получала за это очень скромные деньги. Все необходимое для сцены и жизни — от костюмов до реквизита — она покупала на собственные средства.

Также Людмила Солоденко вошла в историю как одна из первых советских исполнительниц, появившихся на сцене в мини-юбке.

Кроме того, Андрей Лавров упомянул, что его мать, Людмила Солоденко, была однокурсницей знаменитых артистов Юрия Богатырева и Любови Полищук.