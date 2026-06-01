Ушла из жизни актриса фильма «Анна Каренина» Лариса Жуковская

Ушла из жизни заслуженная артистка России Лариса Жуковская. Как сообщили aif.ru в ее окружении, актриса долго боролась с болезнью и незадолго до кончины находилась на ИВЛ в больнице.

Что случилось с Ларисой Жуковской

Сиделка обзванивала контакты из записной книжки артистки, предупреждая о критическом положении.

Жуковская была известна по роли в спектакле «Ее друзья» (пьеса Виктора Розова). По словам коллеги Ольги Дубовицкой, актрису связывала многолетняя дружба с режиссером постановки Валерием Усковым, который умер 24 августа 2025 года в возрасте 92 лет.

Чем известна Лариса Жуковская

Лариса Александровна Жуковская появилась на свет 13 июня 1937 года. В 1959 году она завершила обучение в ГИТИСе, где занималась на курсе под руководством Иосифа Раевского.

С 1961 года актриса вошла в состав труппы МХАТа имени М. Горького. После того как в 1987 году театр разделился, она осталась во МХАТе имени Горького, которым руководила Татьяна Доронина.

Ее кинодебют состоялся в 1956 году. За свою карьеру Жуковская исполнила роли более чем в двадцати фильмах.

Она перевоплотилась в княжну Воронову в картине «Анна Каренина» и сыграла княжну Безухову в экранизации «Войны и мира». Последней лентой с её участием стала картина, выпущенная в 2003 году.