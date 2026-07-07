«Ушел скоропостижно»: родные актера «Ментовских войн» Руслана Ибрагимова раскрыли обстоятельства его смерти

Трагическая весть потрясла поклонников отечественного кино: ушел из жизни актер Руслан Ибрагимов, запомнившийся зрителям по ряду знаковых телепроектов. Окружение артиста назвало возможную причину внезапной кончины.

Выяснились предположительные обстоятельства кончины актера Руслана Ибрагимова, известного по роли в культовом сериале «Ментовские войны».

Артист скончался 25 июня в возрасте 61 года.

«Руслан не болел. Ушел скоропостижно. Возможно, сердце», — рассказали люди из близкого круга актера.

Как ранее сообщила актриса Юлия Нижельская, траурное мероприятие в память об Ибрагимове состоялось в Санкт‑Петербурге. Проводить артиста в последний путь пришли его бывшие сокурсники, товарищи по творческому цеху и наставники. Прах актера был получен после кремации. Захоронение планируется на малой родине Ибрагимова — в Астрахани.

По словам Нижельской, в последние годы жизни артист испытывал чувство одиночества, а также сталкивался с трудностями в профессиональной сфере.