«Ушел скоропостижно»: родные актера «Ментовских войн» Руслана Ибрагимова раскрыли обстоятельства его смерти

Свечи в храме. Фото: Наталья Шатохина / News.ru / Global Look Press

Названа вероятная причина ухода звезды «Ментовских войн».

Трагическая весть потрясла поклонников отечественного кино: ушел из жизни актер Руслан Ибрагимов, запомнившийся зрителям по ряду знаковых телепроектов. Окружение артиста назвало возможную причину внезапной кончины.

Выяснились предположительные обстоятельства кончины актера Руслана Ибрагимова, известного по роли в культовом сериале «Ментовские войны».

Артист скончался 25 июня в возрасте 61 года.

«Руслан не болел. Ушел скоропостижно. Возможно, сердце», — рассказали люди из близкого круга актера.

Как ранее сообщила актриса Юлия Нижельская, траурное мероприятие в память об Ибрагимове состоялось в Санкт‑Петербурге. Проводить артиста в последний путь пришли его бывшие сокурсники, товарищи по творческому цеху и наставники. Прах актера был получен после кремации. Захоронение планируется на малой родине Ибрагимова — в Астрахани.

По словам Нижельской, в последние годы жизни артист испытывал чувство одиночества, а также сталкивался с трудностями в профессиональной сфере.

Руслан Ибрагимов. Фото: кадр видео

Руслан Ибрагимов появился на свет 9 мая 1965 года в Астрахани. В 2001 году он завершил обучение в Санкт‑Петербургской государственной академии театрального искусства, после чего дебютировал в кинематографе, снявшись в сериале «Бандитский Петербург».

В дальнейшем фильмография артиста пополнилась множеством российских телевизионных работ, в числе которых «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ленинград 46», «Шеф» и иные проекты.

Кроме съемок в кино, Ибрагимов пробовал силы в режиссуре и активно участвовал в работе над озвучиванием фильмов — в частности, его голосом говорили герои киносаги «Звездные войны».

По материалам Aif.ru

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