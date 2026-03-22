Ушел из жизни звезда сериала "Клон" Жука де Оливейра

Этот мир покинул актер, звезда популярного сериала "Клон" Жука де Оливейра. Легендарный бразильский артист ушел из жизни в возрасте 91 года. Причиной его смерти стала пневмония, обострившая сердечные заболевания.

Что случилось с Жукой де Оливейра

Актер был госпитализирован 13 марта в отделение интенсивной терапии Сирийско-Ливанского госпиталя в Сан-Паулу после резкого ухудшения самочувствия. Несмотря на надежды родных, его состояние оставалось тяжелым. Ранним утром 21 марта он ушел из жизни, так и не покинув медицинское учреждение.

О печальном событии сообщила семья артиста. Новость о его кончине глубоко опечалила многочисленных поклонников по всему миру, в том числе и в России, где он стал знаменит благодаря роли в сериале "Клон".

Жука де Оливейра блестяще сыграл ученого-генетика Аугусто Альбьери, фанатично увлеченного идеей клонирования человека и воплотившего ее в жизнь по сюжету культовой теленовеллы.

Какими ролями прославился Жука де Оливейра

Слава Жуки де Оливейры простиралась далеко за рамки его роли в "Клоне". Он также был широко известен и любим публикой как мастер комедии. Зрители могли видеть его талант в театре, например, в спектаклях "Хранитель обещаний" и "Смерть коммивояжера".

Для самого актера роль ученого-эгоцентриста оставалась одной из самых значительных. Он часто повторял, что считает "Клон" гениальным сериалом. Его последней экранной работой в 2017 году стал образ антагониста в сериале "Другая сторона рая" — персонажа, который отстранял невестку от общения с детьми.

Насыщенной была и личная жизнь 91-летнего артиста: он вступал в брак три раза и воспитал дочь Изабеллу. Последнее время он вел затворнический образ жизни на собственной ферме.

Близкие актера поблагодарили поклонников за соболезнования и назначили дату прощания — 22 марта.