Ушел из жизни звезда фильмов «Парк Юрского периода» и «Пианино» Сэм Нилл

Новозеландский актер Сэм Нилл, которого зрители запомнили по ролям в таких фильмах, как «Парк юрского периода» и «Пианино», ушел из жизни на 79-м году. Об этом со ссылкой на родственников артиста сообщил портал 1news.

Что случилось с Сэмом Ниллом

«Ушла легенда экрана… Сэма Нилла не стало. Ему было 78 лет», — говорится в заметке.

Издание также напомнило, что в 2023 году у актера обнаружили онкологическое заболевание, после чего он прошел курс химиотерапии.

Чем был знаменит актер

Сэм Нилл появился на свет в 1947 году в Северной Ирландии, а детство провел в Новой Зеландии. Его кинокарьера началась в конце 1970-х.

Наибольшую популярность ему принесли роли в картинах «Омен III», «Мертвый штиль», «Одержимость», «Охота за «Красным Октябрем», «Парк юрского периода» и «Пианино». За свою работу он трижды был номинирован на премию «Золотой глобус».