Ушел из жизни солист ВИА «Синяя птица» Валентин Барков

В воскресенье, 20 сентября этот мир покинул Валентин Барков — солист и бас-гитарист легендарного ВИА «Синяя птица». Об его смерти сообщил драматург и поэт Александр Пудин, заслуженный деятель искусств России и народный писатель Республики Мордовия.

Александр Пудин высказался об уходе Валентина Баркова

«Слезы, слезы... Сегодня в Саранске скоропостижно скончался мой самый близкий друг, известный советский и российский музыкант, композитор, вокалист и бас-гитарист легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица», мой лучший завмуз в Мордовском национальном театре Валентин Барков...» — отметил Александр Пудин в соцсетях.

Что о Валентине Баркове говорят в родном театре

Память Валентина Баркова также почтило руководство Мордовского национального драматического театра. В театре отметили, что Валентин Николаевич посвятил коллективу больше 30 лет своей жизни. И с ним ушла целая эпоха. В Мордовском театре Валентин Барков заведовал музыкальной частью.

«Это был человек, который создавал музыкальную душу наших спектаклей, тонко чувствовал сцену и умел найти ту самую ноту, которая делала постановки живыми и пронзительными. Его вклад в культуру республики и развитие театра невозможно переоценить. Светлая память о Валентине Баркове навсегда сохранится в сердцах коллег, артистов и благодарных зрителей», — сказано в опубликованном некрологе.

Прощание с Валентином Барковым состоится 21 сентября в 11 часов. Оно пройдет после отпевания в Кафедральном соборе Феодора Ушакова.