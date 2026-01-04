Ушел из жизни "поющий актер" Роман Улыбин

Не стало актера Романа Улыбина. Артист ушел из жизни в 62 года.

О его смерти сообщила Пресс-служба Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ).

"Он был уникальным "поющим актером", для которого не существовало проходных эпизодов. Каждую роль он прорабатывал до мельчайших психологических деталей. Обладая даром блестящего комического баса", - сообщается в некрологе.

Причина трагедии не уточняется. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Путь на сцену музыкального театра

Роман Улыбин пришел в профессию серьезно подготовленным. Он учился у певицы Тамары Янко на факультете музыкального театра ГИТИСа.

В 1990-х артист стажером пришел в Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко и служил там до последних дней жизни. Театр стал для него домом, а сцена — постоянной территорией творчества.

Яркие роли и любимые партии

Одной из первых знаковых работ Романа Геннадьевича стала роль Коллена в легендарной "Богеме" Александра Тителя. Эта партия закрепила за ним репутацию мощного и точного "поющего актера".

Артист блестяще чувствовал комедийный жанр. Он воплотил на сцене образы Дулькамары в "Любовном напитке", Мустафы в "Итальянке в Алжире", доктора Бартоло в "Севильском цирюльнике".

В репертуаре Улыбина были и другие яркие характеры. Он играл Мендозу в "Обручении в монастыре", дона Альфонсо в "Так поступают все женщины".

Роман Геннадьевич выходил на сцену и в крупных русских постановках. В его послужном списке — Долохов в "Войне и мире" и Федот Петрович в опере "Не только любовь".

Фестивали, премии и признание

Карьеру Романа Улыбина отмечали не только зрители театра. Он активно участвовал в фестивалях "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" и "Хибла Герзмава приглашает…".

Его работу неоднократно замечало профессиональное сообщество. Артиста дважды выдвигали на соискание Национальной театральной премии "Золотая Маска". Он был номинантом за роли Полония в спектакле "Гамлет" и Тезея в постановке "Сон в летнюю ночь".

Руководитель оперной труппы

Роман Геннадьевич не только выходил на сцену, но и занимался организацией оперной жизни театра. Летом 2025 года он стал управляющим оперным коллективом родного театра.

Этот шаг закрепил его статус ключевой фигуры труппы. Для коллег он оставался другом-актером, а для театра — опытным руководителем.

Личная жизнь и семья

Известно, что Роман Улыбин был женат на балерине Яне Большаниной.

Они оба были связаны с миром сцены и принадлежали к одной творческой среде. Яна обратилась к ушедшему мужу в соцсетях, написав, что его уход невозможно принять. Однако Роман будет жить в их детях.

Также в соцсетях Романа с теплотой вспоминают его коллеги по цеху. Они отмечают, что он был надежным партнером. И если Роман Улыбин находился на сцене, то окружающим было спокойно, а его партнеры чувствовали его поддержку. Это означало, что спектакль пройдет без форс-мажоров.

Светлая память поющему актеру! Москвичи и гости столицы уже понемногу начали приносить цветы к театру, где служил Роман Улыбин.