Ушел из жизни известный двойник Пугачевой Алексей Золотов: "Очень любил Аллу Борисовну"

18 апреля не стало Алексея Золотова — профессионального певца, пародиста, конферансье и признанного вокального двойника Аллы Пугачевой. Информацию подтвердили организаторы арт-фестиваля "Пугачевская весна", соучредителем которого он являлся.

Что случилось с Алексей Золотовым

"Леша был очень талантливым и добрым человеком. Он очень любил Аллу Борисовну, чувствовал ее как никто другой, поскольку большую часть жизни сам жил в этом образе", - говорится в официальном некрологе фестиваля.

Артист планировал выступить на предстоящем юбилейном фестивале, но не успел. Известно, что в последнее время он болел, а по словам коллеги Светланы Сорокиной, его смерть стала результатом несчастного случая.

Алексей Золотов работал с бывшими музыкантами Аллы Пугачевой

Телеведущий Алексей Остудин уточнил, что пародист скончался в возрасте 57 лет. Он подчеркнул профессиональную щепетильность Золотова: в период наибольшей востребованности тот выступал с полностью "живым" коллективом, куда входили и музыканты, ранее игравшие у самой Пугачевой.

Остудин также вспомнил, как часто бывал в просторной квартире артиста на Преображенской площади, напоминавшей творческую коммуну.

Ведущий заявил, что часто участвовал в концертах вместе с Золотовым.

"О сбережениях никто особо не думал. Казалось, что праздник не кончится никогда! Хотя, конечно, случались и периоды безденежья", - отметил Алексей Остудин.

Продюсер разместил фото с Золотовым из луганского цирка 1999 года.