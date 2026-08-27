Ушел из жизни актер фильма «Хрусталев, машину!» Юрий Цурило

Российский актер театра и кино Юрий Цурило ушел из жизни в возрасте 79 лет. О его смерти в четверг, 27 августа, сообщил Telegram‑канал SHOT. Точная причина смерти пока выясняется.

Сын Юрия Цурило сообщил о его уходе

«Сегодня не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило!» — написал в соцсетях сын актера Всеволод.

Чем известен актер Юрий Цурило

Широкую известность Юрий Цурило получил в 1998 году после выхода фильма Алексея Германа «Хрусталев, машину!», съемки которого длились семь лет. В его фильмографии — более 140 картин, среди которых «Казус Кукоцкого», «Дурак», «В августе 44‑го» и другие ленты.