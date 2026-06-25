Ургант провел секретное торжество на элитном курорте Казани за 7,5 миллиона

По данным Telegram-канала Baza, гонорар шоумена составил около 100 тысяч долларов — примерно 7,5 миллиона рублей.

Организаторы торжества выкупили все 50 номеров курорта, потратив на это 9 миллионов рублей. На мероприятие пригласили 45 гостей, которым и персоналу строжайше запретили фотографировать и разглашать имена молодоженов. Доступ на площадку жестко контролировался — фото и видео в сеть не попали.

Ургант вел свадьбу короткими блоками по 20 минут. Помогать ему приехал соведущий из Москвы. Праздничная программа длилась около пяти часов и завершилась выступлением группы PIZZA.

Помимо основного гонорара, в райдер артиста вошли трансфер на премиальном авто, а также безалкогольные напитки и легкие закуски.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявлял, что шоу «Вечерний Ургант» и его ведущего всеми силами пытаются вернуть на Первый канал, и 2026 год может стать решающим.

До этого в газете The New York Times вышла статья, посвященная судьбе Ивана Урганта, под заголовком: «Он был королем российского вечернего эфира. Теперь он ведет дни рождения и свадьбы».

Долгие годы Иван Ургант был главным лицом российского вечернего телевидения. Его шоу «Вечерний Ургант» выходило на Первом канале с 2012 года и завоевало огромную популярность благодаря интеллектуальному юмору и звездным гостям — от Арнольда Шварценеггера до Алена Делона.

Программа собирала многомиллионную аудиторию, а сам ведущий стал одним из самых узнаваемых и высокооплачиваемых артистов на отечественном ТВ.