Умершего от рака легких актера Дмитрия Поднозова кремируют

20 июля мир отечественного кино и театра лишился одного из самых ярких и неповторимых артистов — Дмитрия Поднозова. Его тело будет подвергнуто кремации, об этом в беседе с ТАСС сообщил 27-летний сын актера Владимир Поднозов.

«Точно будет кремация. Сейчас мы решаем все организационные вопросы», — заявил сын артиста.

Дмитрий Поднозов боролся с тяжелой болезнью несколько месяцев. В декабре 2025 года у него диагностировали рак легких с метастазами в мозг — борьба с недугом оказалась нестерпимо тяжелой, и в итоге она унесла жизнь артиста.

Родился Дмитрий 17 декабря 1961 года. В 1984 году он окончил Российский государственный институт сценических искусств, а в конце 1980-х основал собственный театр «Особняк», который сразу стал важным событием для столичной театральной сцены и вписал имя ее создателя в отечественную театральную историю.

Фильмография актера насчитывает более 170 работ — он был одним из тех артистов, чье появление на экране мгновенно приковывало внимание зрителей и оставляло яркий след в памяти. Среди самых известных проектов с его участием — культовые сериалы и фильмы: «Чернобыль», «Тайны следствия», «Мажор», «Тест на беременность», «Ледокол», «Духless 2» и «Карамора». Каждая его роль была пропитана глубиной и искренностью, которую редко удается найти у современных артистов.

У Дмитрия Поднозова остались близкие, которые скорбят по нему: супруга, актриса Алиса Олейник, и их 27-летний сын Владимир.

Память о Дмитрии Поднозове сохранится в его ярких работах, которые будут радовать зрителей еще десятилетиями.