Умерла вдова Александра Маслякова

Мир юмора и студенческого творчества понес тяжелую утрату: на 79‑м году жизни не стало Светланы Анатольевны Масляковой — режиссера программы «КВН» и одной из ключевых фигур в истории проекта. О трагедии сообщил Международный союз КВН, подчеркнув, что эта потеря для большой семьи Клуба веселых и находчивых — по-настоящему невосполнима.

Светлана Маслякова была не просто профессионалом высочайшего класса: она стала символом целой эпохи, человеком, который формировал визуальный и эмоциональный язык «КВН». Ее режиссерский взгляд определял, как номера выглядят на экране, как раскрывается юмор, как подаются команды — и именно благодаря ее работе многие выпуски запомнились зрителям на десятилетия. Она умела видеть потенциал в молодых авторах и артистах, помогала им раскрыться и не боялась ломать устоявшиеся стереотипы, прокладывая дорогу новым форматам и свежим голосам.

Особую роль в судьбе Светланы Анатольевны играл ее союз с Александром Васильевичем Масляковым. Она была не только его спутницей жизни, но и надежной соратницей, чье мнение и профессиональное чутье всегда имели огромный вес. Вместе они создавали ту самую атмосферу «КВН», которую полюбили миллионы: где за шутками стоит труд, где за легкостью — огромная работа, а за каждым выпуском — команда единомышленников. Для начинающих КВНщиков Светлана Анатольевна была примером не только мастерства, но и преданности делу, умения сохранять вкус и стиль даже в самых динамичных и непредсказуемых эфирах.

В официальном сообщении Международного союза КВН звучат слова, в которых чувствуется искренняя боль и огромная благодарность.

«Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате — скончалась Светлана Анатольевна Маслякова. Ушла из жизни великая женщина‑режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам. Мы будем помнить ее всегда», — говорится в сообщении.

Уход Светланы Масляковой — это завершение важного этапа в истории «КВН». Но ее вклад в развитие проекта, ее подход к работе и отношение к молодым талантам останутся в памяти тех, кто с ней сотрудничал, и в сердцах зрителей, для которых «КВН» — не просто телепередача, а часть культурного кода.

Светлана Маслякова меньше, чем на два года, пережила своего мужа. Александр Масляков скончался в сентябре 2024 года, ему было 82 года.