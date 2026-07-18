«Умерла в больнице»: родственники вдовы Николаева рассказали, как она жила без мужа

Уход из жизни Элеоноры Николаевой, супруги легендарного телеведущего Юрия Николаева, всколыхнул общественность. Вслед за мужем, которого она беззаветно оберегала долгие годы, не стало и ее. Теперь вокруг обстоятельств ее смерти ходит немало разноречивых слухов. Близкие же делятся куда более личными и трогательными деталями, рисуя портрет женщины, чья жизнь была неразрывно связана с заботой о любимом человеке.

Элеонора Александровна ушла из жизни 12 июля на 75‑м году, обретя вечный покой рядом с Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище. Сам народный артист скончался в ноябре прошлого года на 77‑м году жизни: причиной стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием. При этом версии относительно причин смерти его вдовы расходятся. Известная телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что у Элеоноры Николаевой был гепатит С. Мол, именно он стал причиной ее ухода из жизни.

Родные же говорят, что здоровье Элеоноры подкосил инсульт, который она перенесла весной.

«Элеонора Александровна умерла в больнице. Она очень переживала смерть единственного и любимого мужа. Была окружена заботой племянницы, родственников. Но сердцу не прикажешь. Очень переживала. Были скачки давления. Весной у нее случился инсульт, после чего начались проблемы…», — рассказали KP.RU родные Николаевых.

Окружающие не раз отмечали, с какой самоотверженностью Элеонора Николаева следила за состоянием здоровья супруга. Ее бережное отношение и неустанные хлопоты многим казались едва ли не главным фактором того, что Юрий Александрович, несмотря на тяжелые недуги, смог прожить долгие годы. Для всех было очевидно: за его стойкостью стояла тихая, но невероятно сильная поддержка его Ляли.