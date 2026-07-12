Умерла мама телеведущей Елены Малышевой

в семье Елены Малышевой случилось горе — не стало ее мамы Галины Александровны. Она скончалась в возрасте 93 года. Прощание стало моментом единения: рядом с телеведущей собралась вся ее большая семья. Боль утраты смешалась с благодарностью за прожитые вместе годы и с особой теплотой — ведь мама оставила близким не просто память, а настоящее завещание души.
«Вчера мы проводили в последний путь мою мамочку», — сообщила в личном блоге Елена Малышева.
Затем Елена Малышева рассказала, что ее мама оставила завещание для потомков. Оно было написано еще в декабре 2015 года, но его слова звучат сегодня особенно пронзительно. В нем нет ни слова о материальном. Главное, что хотела передать Галина Александровна своим детям, внукам и правнукам, — это ценности, на которых держится настоящая семья.
«Дети, внуки, правнуки! Я всех вас очень любила и люблю. Помните меня только в дружбе и любви друг к другу, с такими жизненными целями, как будто достичь их нельзя. Ну вы их, безусловно, достигнете. Вам все по плечу. Всегда поддерживайте друг друга, тогда я всегда буду с вами и знать, что моя жизнь не прошла даром! Ваша мама, бабушка, прабабушка», — написала она.
Елена Малышева с мамой. Фото: соцсети Елены Малышевой
Галина Александровна всю жизнь посвятила медицине. В последние годы она тяжело болела. Мама Елены Малышевой перенесла коронавирусную инфекцию — болезнь дала опасные последствия. По словам Елены Малышевой, у ее мамы развился полный парапарез: это нарушение, при котором существенно снижается мышечная сила в конечностях. Кроме того, у женщины наблюдались трудности с мыслительными функциями.
Елена Васильевна приложила максимум усилий, чтобы как можно дольше сохранить жизнь матери. Телеведущая не раз упоминала, что родительница подолгу находится на лечении в стационаре. В марте теледоктор Первого канала отметила 65‑й день рождения. В тот период она искренне обратилась к близким со словами: «Я хочу, чтобы еще пожила моя мамочка!»
Отец Елены, Василий Иосифович Шабунин, скончался в 2009 году.
Двое сыновей телеведущей вместе с семьями обосновались в Нью‑Йорке. Старший, Василий, работает адвокатом. Младший, Юрий, — кардиохирург. Оба сына Елены Малышевой женаты. У теледоктора трое внуков.