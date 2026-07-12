Умерла мама телеведущей Елены Малышевой

в семье Елены Малышевой случилось горе — не стало ее мамы Галины Александровны. Она скончалась в возрасте 93 года. Прощание стало моментом единения: рядом с телеведущей собралась вся ее большая семья. Боль утраты смешалась с благодарностью за прожитые вместе годы и с особой теплотой — ведь мама оставила близким не просто память, а настоящее завещание души.

«Вчера мы проводили в последний путь мою мамочку», — сообщила в личном блоге Елена Малышева.

Затем Елена Малышева рассказала, что ее мама оставила завещание для потомков. Оно было написано еще в декабре 2015 года, но его слова звучат сегодня особенно пронзительно. В нем нет ни слова о материальном. Главное, что хотела передать Галина Александровна своим детям, внукам и правнукам, — это ценности, на которых держится настоящая семья.