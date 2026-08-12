Умерла мама актера «Квартета И» Камиля Ларина

С глубокой болью 59-летний актер Камиль Ларин сообщил о смерти своей мамы — Равзы Гиняятовны, женщины, чье детство пришлось на тяжелые годы Сталинграда. Она не дожила до своего 90-летнего юбилея чуть больше месяца, но оставила после себя память человека с огромной силой духа, любящей матери и верной супруги.

«Все, мама ушла. Теперь я не ребенок. Спасибо, любимая, за все», — написал в личном блоге Камиль Ларин.

Актер, известный по ролям в фильмах «О чем говорят мужчины», «День радио», «Громкая связь» и других, вырос в Волгограде, где до последнего дня оставались его родители. Камиль часто бывал дома, чтобы провести время рядом с мамой и папой. В 2023 году он пережил утрату отца, Шамиля Исхаковича, а теперь — невосполнимую потерю мамы.

Ее забота, по словам Ларина, была беспрецедентной: она до последнего боролась за жизнь мужа, не щадя себя. Актер не раз признавался, что до сих пор не может смириться с его уходом — и теперь, потеряв и маму, он словно прощается с детством.