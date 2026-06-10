Умерла известная актриса Людмила Чурсина

Скончалась народная артистка Советского Союза Людмила Чурсина. Об этом сообщила пресс-служба Центрального академического Театра Российской Армии.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — говорится в заявлении.

О дате и месте прощания культурное учреждение объявит дополнительно в ближайшее время.

Людмила Алексеевна Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Душанбе. Ее творческий путь начался в Ленинградском театре драмы имени Пушкина (ныне Александринский), однако подлинную славу ей принесла работа в Центральном академическом театре Советской Армии, где она служила с 1984 года. Звание народной артистки СССР было присвоено актрисе в 1981 году.

Чурсина блистала не только на сцене, но и в кино, исполнив запоминающиеся роли в фильмах «Жаворонок», «Угрюм-река», «Весна на Одере» и «Олеко Дундич». Ее называли «королевой эпизода» и одной из самых красивых актрис советского экрана. За многолетний вклад в искусство она была удостоена множества наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» и «Знак Почета».