Умерла дочь Тамары Акуловой, 46-летняя актриса и телеведущая Анна Шерлинг

Мир кино и телевидения понес тяжелую утрату: 16 сентября не стало Анны Шерлинг — артистки, телеведущей, женщины, которая умела сохранять свет даже в непростых обстоятельствах. Ее уход в 46 лет отозвался болью не только у родных, но и у зрителей, знавших ее по ярким ролям.

16 сентября оборвалась жизнь Анны Шерлинг — дочери актрисы Тамары Акуловой и режиссера Юрия Шерлинга. Артистке было всего 46 лет. По данным СМИ, причиной трагедии стала тяжелая болезнь, однако точный диагноз близкие не раскрывают. О потере первым сообщил отец Анны.

«От нас ушла Анна Шерлинг. Моя дочка. Небеса приветствуют ее. Прошу всех помолиться за нее», — написал Юрий Шерлинг в личном блоге.

Эти слова прозвучали как тихий, но пронзительный крик родительской боли.

У Анны осталось четверо детей — и эта деталь делает новость еще более горькой: за лаконичной строкой «остались дети» скрывается целая вселенная будущего, которое теперь им предстоит строить без мамы.

Творческая биография Шерлинг сложилась насыщенно: на ее счету — десятки киноролей, работа на телевидении, узнаваемые образы в популярных проектах. Зрители помнят ее по сериалам «След», «Эффект домино», «Андреевский флаг» и другим работам, где она умела быть разной — и при этом неизменно искренней.