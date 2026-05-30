Умерла балетмейстер Мариинского театра Любовь Кунакова

Ушла из жизни выдающаяся представительница российского балета — Любовь Алимпиевна Кунакова. Народная артистка РСФСР, блиставшая на сцене Мариинского театра, оставила яркий след в истории отечественного искусства как исполнительница, педагог и балетмейстер.

Любовь Кунакова скончалась на 75‑м году жизни. Известие о кончине народной артистки РСФСР обнародовали в Мариинском театре.

«Тридцатого мая на 75‑м году жизни не стало одаренной балерины, талантливого педагога, балетмейстера‑репетитора Мариинского театра Любови Алимпиевны Кунаковой», — сообщается в официальном заявлении.

Труппа театра направила слова сочувствия семье и близким усопшей.

Любовь Алимпиевна появилась на свет 8 августа 1951 года в Ижевске. Первые шаги в искусстве танца она сделала в кружке хореографии при Доме пионеров, а затем завершила обучение в Пермском государственном хореографическом училище.

С 1974 года Кунакова служила в Мариинском театре, где утвердилась в статусе ведущей солистки балетной труппы. В 1992 году артистка перешла в балет Санкт‑Петербургской капеллы. В рамках гастрольных туров она выступала в Польше, Мексике, Эквадоре, Колумбии, Коста‑Рике, Австрии и Нидерландах.

В репертуаре Любови Алимпиевны — яркие партии в классических постановках:

«Спящая красавица»;

«Баядерка»;

«Жизель»;

«Дон Кихот»;

«Лебединое озеро».

В 1997 году Кунакова начала педагогическую деятельность в Мариинском театре в качестве репетитора, позже заняла позицию балетмейстера‑репетитора. Ее вклад в развитие балетного искусства и воспитание нового поколения танцовщиц сложно переоценить — мастерство, опыт и душевная теплота Любови Алимпиевны продолжают жить в ее ученицах и зрителях, когда‑либо видевших ее выступления.