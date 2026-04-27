Умерла актриса сериала «Следствие ведут знатоки» Елена Михеева

На 75-м году жизни умерла заслуженная артистка России Елена Александровна Михеева. Информацию об этом «Ленте.ру» подтвердили в Московском губернском театре.

Елена Михеева ушла из-за онкологии

Как уточнили РИА Новости со ссылкой на близких артистки, она ушла из жизни утром 26 апреля из-за онкологического заболевания. Елена Александровна долгое время боролась с тяжелым недугом.

Чем известна Елена Михеева

В официальном заявлении театра отметили, что актриса обладала редким обаянием и талантом, а всю свою жизнь — более полувека — посвятила родной сцене.

В 1972 году она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина и начала службу в Московском областном драматическом театре имени Островского.

Спустя 20 лет Михеева перешла в Московский областной государственный Камерный театр. С момента основания Московского Губернского театра в 2013 году Елена Александровна была верна его сцене до самого конца. Кроме того, она исполнила несколько ролей в кинокартинах: «Алло, Варшава!», «Следствие ведут знатоки», «Мосты», «Малыш и Карлсон» .