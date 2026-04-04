Умерла актриса фильма "Красотка" Ди Фриман: причины трагедии

Роли Ди Фриман

Ди Фриман появилась на свет 6 июня 1959 года в Луизиане. Ее путь в кинематографе начался в 1995 году — тогда актриса впервые оказалась перед камерой, приняв участие в съемках сериала "Тренер".

В дальнейшем творческая копилка артистки пополнилась ролями в многочисленных проектах. Среди них "Секретные материалы", "Скорая помощь", "Красотка" и другие.

О том, что у Ди Фриман диагностирован рак легких, поклонники узнали в конце 2025 года. Несмотря на непростое лечение, актриса не прекращала профессиональную деятельность. В этот период она принимала участие в съемках телесериала "Сестры".

Творческие планы на закате жизни

В заключительные дни перед уходом из жизни Ди была занята важным проектом: она трудилась над преобразованием своего моноспектакля "Ядовитое ружье" в роман. Произведение должно было отразить семейные хроники — история рода послужила источником вдохновения для будущей книги.

Близкие, оставшиеся после ухода актрисы

У Ди Фриман остались ее родные, которым теперь предстоит жить без нее. Среди них — дети Эмбер и Шейн, а также мать актрисы, ее братья и сестры.