Умерла актриса фильма "Красотка" Ди Фриман: причины трагедии

Не стало звезды сериалов, актрисы Ди Фриман. Артистка покинула этот мир 2 апреля после борьбы с раком легких четвертой стадии. О случившейся трагедии оповестили близкие покойной.
"С глубокой скорбью делимся с вами этой новостью. Ди мирно скончалась 2 апреля 2026 года после отважной и бесстрашной борьбы с раком. Спасибо всем, кто поддерживал Ди во время её борьбы. Она была потрясена тем, как много людей переживали за неё. Мы знаем, что Ди там, на небесах, и она по‑прежнему такая же сила природы, какой была всегда. Теперь она делает это с ангельскими крыльями за спиной. Покойся с миром, Ди", — говорится в сообщении семьи Ди Фриман.
Ди Фриман в сериале "Щит". Фото: кадр сериала, 2002 год
Роли Ди Фриман
Ди Фриман появилась на свет 6 июня 1959 года в Луизиане. Ее путь в кинематографе начался в 1995 году — тогда актриса впервые оказалась перед камерой, приняв участие в съемках сериала "Тренер".
В дальнейшем творческая копилка артистки пополнилась ролями в многочисленных проектах. Среди них "Секретные материалы", "Скорая помощь", "Красотка" и другие.
О том, что у Ди Фриман диагностирован рак легких, поклонники узнали в конце 2025 года. Несмотря на непростое лечение, актриса не прекращала профессиональную деятельность. В этот период она принимала участие в съемках телесериала "Сестры".
Творческие планы на закате жизни
В заключительные дни перед уходом из жизни Ди была занята важным проектом: она трудилась над преобразованием своего моноспектакля "Ядовитое ружье" в роман. Произведение должно было отразить семейные хроники — история рода послужила источником вдохновения для будущей книги.
Близкие, оставшиеся после ухода актрисы
У Ди Фриман остались ее родные, которым теперь предстоит жить без нее. Среди них — дети Эмбер и Шейн, а также мать актрисы, ее братья и сестры.