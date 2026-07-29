Умер весивший 238 кг герой шоу НТВ «За гранью» Андрей Куражов

В Североуральске простились с Андреем Куражовым — мужчиной, чья непростая история два года назад стала достоянием широкой публики: он был героем программы «За гранью». Выпуск, посвященный судьбе уральца, вышел под пронзительным названием «Папа весом 238 кг» — и надолго запомнился зрителям своей откровенностью и болью.

Андрею было 45 лет. На фоне тяжелого ожирения у мужчины развился лимфостаз, из‑за которого сильно опухла левая нога. Сильнейший отек лишил его возможности нормально передвигаться: Андрей оказался практически заперт в собственной квартире и даже не мог навещать мать‑инвалида. Сам он работал водителем, но болезнь поставила крест на профессии. Мужчина не раз пытался взять ситуацию под контроль: уверял, что пробовал сидеть на диетах, однако сбросить вес так и не получилось.

Трагические нотки в историю добавляло и то, что незадолго до съемок передачи из жизни ушла сестра Андрея — она страдала схожими заболеваниями. Жена героя в эфире делилась своими страхами: она боялась, что и с мужем повторится тот же сценарий. Ее тревоги подпитывались и бытовыми трудностями: почти весь семейный бюджет уходил на лекарства для главы семьи, и женщине приходилось работать буквально за двоих, чтобы держать дом на плаву.

«Нашего папы, Андрея, к сожалению, несколько дней назад не стало», — написали родственники Куражова в соцсети.

Возле церкви Святых Петра и Павла прошла траурная церемония. Теперь супруга Андрея осталась одна с детьми — и перед ней стоит непростая задача продолжать жить дальше, справляясь с утратой и всеми тяготами, которые легли на ее плечи еще при жизни мужа.

А вы помните программу, в которой рассказали историю Андрея Куражова? Поделитесь в комментариях.