Умер Сергей Соседов

В мире шоу‑бизнеса — тяжелая утрата: на 59‑м году жизни не стало Сергея Соседова, известного журналиста и бескомпромиссного критика, чье мнение многие привыкли воспринимать как эталон честной оценки.

О трагедии сообщил близкий коллега Сергея — телеведущий Вадим Такменев. Его слова звучат особенно пронзительно, ведь уход Соседова стал для команды настоящим ударом. Такменев признался, что все до сих пор не могут прийти в себя от случившегося.

Сергей должен был встретиться с коллегами в субботу — они собирались вместе посмотреть премьеру нового сезона проекта «ВИА СУПЕРСТАР». Эта встреча была для него по‑особенному важна, он искренне ее ждал. Теперь весь сезон решено посвятить памяти Соседова.

«Это была его последняя съемка. Теперь мы будем вглядываться в каждый кадр, что б запомнить последние минуты, дни и недели, проведенные вместе», — написал Такменев.

Такменев с теплотой и болью вспоминает о нем — о его непосредственности, справедливости и редкой искренности. По словам телеведущего, Сергей был сердцем и душой проекта «Суперстар», его движущей силой: упрямый, но добрый, яркий, но нежный, он оставался по‑настоящему живым в каждом своем слове и поступке.

Причиной смерти Сергея Соседова стал несчастный случай. Музыкальный критик оступился и рухнул с лестничного пролета во время гастрольного тура — об этом изданию Starhit сообщили близкие друзья критика. Травма спровоцировала отек мозга, который привел к фатальному результату.