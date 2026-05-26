Умер саксофонист группы «Роллинг Стоунз» Сонни Роллинз

Мир музыки понес невосполнимую утрату: ушел из жизни выдающийся мастер саксофона Сонни Роллинз. Легендарный исполнитель покинул этот мир в собственном доме в Нью‑Йорке в возрасте 95 лет.

Творческое наследие музыканта включает яркие эпизоды международного признания. Так, в 1981 году он исполнил виртуозное соло, ставшее частью хита группы The Rolling Stones «Waiting on a Friend». В 1966 году Роллинз создал музыкальное сопровождение к кинокартине «Элфи» — эта работа принесла ему номинацию на престижную премию «Оскар».

Талант Сонни Роллинза был неоднократно отмечен профессиональным сообществом: он является лауреатом трех наград «Грэмми». Среди них — премия за лучший джазовый альбом 2000 года, а также признание за выдающееся инструментальное джазовое соло в 2005 году.

В последние годы жизни музыкант боролся с легочным фиброзом. Тяжелое заболевание вынудило его завершить сценическую деятельность: финальное выступление состоялось в 2012 году, а начиная с 2014‑го Роллинз окончательно прекратил публичные выступления.