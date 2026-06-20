Умер режиссер культового сериала «Друзья» Джеймс Берроуз

Берроуз был не просто постановщиком, а одним из ключевых творцов телевизионной эпохи 90-х и 2000-х. Его имя стоит за десятками эпизодов «Друзей», которые до сих пор остаются одними из самых популярных в истории телевидения.

Помимо этого, он снимал такие проекты, как «Теория Большого взрыва» и «Две девицы на мели», также завоевавшие любовь зрителей по всему миру.

Джеймс Берроуз был номинантом на премию «Эмми» за свою работу в ситкомах. Его стиль и чувство юмора во многом определили лица таких актеров, как Мэтт ЛеБлан и Дэвид Швиммер, исполнивших роли Джоуи и Росса в «Друзьях».

Именно эти актеры одними из первых выразили соболезнования в связи с его смертью.

Джеймс Берроуз начал свою карьеру в 1970-х годах как режиссер театральных постановок, но настоящий успех пришел к нему именно на телевидении. Его называли «королем ситкома», и он был одним из режиссеров, снимавших пилотные серии и финалы самых успешных комедийных сериалов.

Он также известен своей работой над сериалами «Уилл и Грейс», «Безумный о нас» и «Студия 30». Многие его коллеги отмечают, что он был настоящим мастером своего дела и добрым человеком, который умел создать на съемочной площадке атмосферу творчества и уюта. Его вклад в развитие жанра сложно переоценить.

Актер Мэтт ЛеБлан, прославившийся ролью Джоуи Триббиани, написал в соцсетях, что Берроуз научил его многому и всегда был для него наставником.

Дэвид Швиммер, сыгравший Росса Геллера, отметил, что режиссер обладал редкой способностью чувствовать комедийные ситуации и доводить каждую сцену до совершенства. Коллеги и поклонники «Друзей» по всему миру скорбят об этой утрате.