Умер режиссер фильма "Мастер и Маргарита" Юрий Кара

В четверг, 17 июля, в Ялте скончался после инфаркта, уже не первого, кинорежиссер Юрий Кара, известный зрителям по фильмам «Мастер и Маргарита», «Королев», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Воры в законе», «Завтра была война». Ему было 70 лет.

В семье донецкого физика и педагога, 12 ноября 1953 года, появился на свет будущий режиссер Юрий Кара. Несмотря на блестящее окончание физико-математической школы, тяга к искусству взяла верх. После получения высшего образования в Московском институте стали и сплавов (МИСиС), где он параллельно возглавлял музыкальный коллектив, Юрий, проработав положенные два года в НИИ, решился на смелый шаг – поступление во ВГИК.

Его дебютная работа, экранизация повести Бориса Васильева "Завтра была война", создавалась при непосредственном участии самого писателя. Премьера фильма, несмотря на попытки запрета, состоялась благодаря активному вмешательству кинокритика Андрея Медведева и завоевала признание.

Следующим триумфом Кары стала экранизация романа "Мастер и Маргарита". Звездный состав актеров, включая Валентина Гафта в роли Воланда, Анастасию Вертинскую в роли Маргариты и Виктора Ракова в роли Мастера, обеспечил фильму огромную популярность.

Личная жизнь режиссера сложилась ещё в начале его карьеры: брак с Ириной, родом из Донецка, подарил ему дочь Юлию, получившую журналистское образование в МГУ и окончившую ВГИК.

В начале 2025 года Юрий Викторович уже пережил инфаркт, но тогда все обошлось.