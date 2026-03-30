Умер режиссер "Дикой любви" и "Принцессы на бобах" Виллен Новак

О его смерти 29 марта сообщила пресс-служба Одесской киностудии, где мастер проработал большую часть творческой жизни.

Виллен Захарович Новак родился 3 января 1938 года в селе Глезно Житомирской области. В 1971 году окончил режиссерское отделение Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. С этого же года начал работать на Одесской киностудии, где прошел путь от ассистента режиссера до режиссера-постановщика высшей категории.

Коллеги называли его "одним из последних классиков великой Одесской киностудии" и "воплощением целой эпохи". В Национальном союзе кинематографистов Украины подчеркнули: Новак был не только режиссером, но и сценаристом, актером, наставником для многих молодых кинематографистов.

Что снял Виллен Новак

Режиссер оставил после себя более 15 картин. Российскому зрителю он известен прежде всего по фильмам "Дикая любовь" (1993) и "Принцесса на бобах" (1997). Последняя стала лидером проката в год выхода.

В его фильмографии также

"Вторжение" (1980)

"Гу-га" (1989)

"Красные дипкурьеры" (1977)

"Камертон" (1979)

"Третье измерение" (1981)

"Стреляй немедленно!" (2008)

Причина смерти режиссера не раскрывается.