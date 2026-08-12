Умер певший дуэтом с Михаилом Кругом шансонье Михаил Гулько

На 96-м году жизни скончался выдающийся представитель русского шансона — Михаил Гулько. Эта печальная новость стала известна 12 августа. За продолжительную творческую деятельность, охватившую более пятидесяти лет, артист создал десятки музыкальных альбомов и утвердился как одна из ключевых фигур жанра. Гулько оставил после себя обширное музыкальное достояние, которое и дальше будут ценить и слушать его преданные поклонники по всей стране.

Михаил Александрович появился на свет в 1931 году в Харькове. Свою артистическую биографию он начал в эмиграции — в США, где его композиции стремительно обрели признание среди русскоязычной аудитории. Его тембр и стиль подачи стали образцом для множества современных исполнителей. Как сообщает MK.RU , Гулько работал с такими известными личностями, как Михаил Круг и Михаил Шуфутинский, записывая с ними совместные композиции. Эти дуэты до сих пор считаются эталонными в репертуаре жанра.

За годы карьеры певец представил более 30 альбомов. Произведения «Белая береза», «Колыма», «Гоп-стоп» и другие превратились в народные бестселлеры. Он не просто исполнял песни, но и сам сочинял многие из них, вкладывая в тексты правду о жизни обычных людей — их радость, горе и надежды. Его творчество затронуло сердца миллионов, а сам он оставался в центре внимания слушателей до самого конца.

Церемония прощания с Михаилом Гулько пройдет в столице, точные дата и место станут известны позднее. Его имя навсегда войдет в летопись русского шансона как символ глубины, честности и подлинного мастерства.