Умер отец Лионеля Месси

Мир спорта потрясла печальная новость — ушел из жизни Хорхе Месси, отец легендарного футболиста Лионеля Месси. По данным аргентинских СМИ, 68‑летний Хорхе скончался в больнице в родном для семьи Росарио.

В последнее время мужчина испытывал серьезные проблемы со здоровьем, однако семья не раскрывала точный диагноз, оберегая приватность в непростой период.

Любопытно, что похожая информация уже появлялась во время чемпионата мира — тогда в медиапространстве распространились слухи о смерти Хорхе Месси. Однако близкие футболиста оперативно опровергли эти сообщения, подтвердив, что он жив.

Сейчас новость подтверждена официально, и футбольное сообщество выражает искренние соболезнования Лионелю Месси и всей его семье. Роль Хорхе в судьбе сына сложно переоценить: именно он поддерживал Лионеля на старте карьеры, сопровождал на тренировках и делал всё возможное, чтобы талант мальчика получил шанс раскрыться. Эта утрата — огромная боль не только для семьи, но и для миллионов поклонников, которые воспринимают историю Месси как пример невероятной преданности делу и семейной поддержки.

По материалам Baza