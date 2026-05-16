Умер на ее коленях: Повереннова заговорила о любви Богуславской и Вознесенского

Жизнь порой сплетает удивительные нити человеческих судеб: актеры воплощают образы реальных людей на сцене, а затем встречаются с ними в жизни — и эти встречи оставляют глубокий след в душе. Именно так произошло с Дарьей Поверенновой, звездой сериала «День рождения Буржуя», которая не только сыграла Зою Богуславскую в спектакле о творчестве Андрея Вознесенского, но и лично познакомилась с писательницей.
В постановке «Не могу приехать. Цветет миндаль» Повереннова воплотила на сцене образ Зои Борисовны Богуславской — вдовы великого поэта. Позже судьба подарила актрисе возможность пообщаться с самой героиней ее роли. Встреча произошла после одного из выступлений, неподалеку от офиса писательницы. По словам Дарьи, Зоя Борисовна осталась в полном восторге от спектакля и с готовностью поделилась воспоминаниями о жизни с Вознесенским.
Актриса рассказала в личном о деталях той беседы, передав живые и трогательные истории, которыми поделилась с ней Богуславская. К тому же Дарья Повереннова показала совместное фото с ныне покойной Богуславской.
Зоя Богуславская и Дарья Повереннова. Фото: соцсети Дарьи Поверенновой
«Зоя Борисовна рассказала мне, как умирал Андрей Андреевич. Буквально на ее руках, а точнее — коленях. Ему было больно сидеть, и он любил сидеть на полу, прислонившись спиной к ее ногам.
Рассказывала, как долго и упорно Вознесенский ее добивался, а она даже и не смотрела в его сторону. (Андрей Андреевич был младше Зои Борисовны на 9 лет. Она на тот момент была замужем, у нее был сын). Вначале их совместная жизнь была непроста. Она, кстати, не любила говорить об этом. Так, вскользь обмолвилась», — рассказала Дарья Повереннова.
История любви Зои Богуславской и Андрея Вознесенского — это путь длиною в 46 лет. Писательница пережила своего мужа на 16 лет, сохранив память о нем и продолжая делиться с миром их общей историей.
«Наверное, они там уже встретились», — с легкой грустью резюмировала Повереннова.
Вознесенский стал третьим мужем Богуславской, и их союз, несмотря на сложности в начале, оказался по‑настоящему крепким и вдохновляющим.
О смерти Зои Богуславской стало известно 13 мая. Она скончалась в Москве, Зое Богуславской было 102 года. Прощание с вдовой Андрея Вознесенского состоится только 2 июня. Родственники Зои Борисовны живут в разных странах, и нужно время, чтобы они могли собраться для прощания с ней.