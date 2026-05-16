Умер на ее коленях: Повереннова заговорила о любви Богуславской и Вознесенского

Жизнь порой сплетает удивительные нити человеческих судеб: актеры воплощают образы реальных людей на сцене, а затем встречаются с ними в жизни — и эти встречи оставляют глубокий след в душе. Именно так произошло с Дарьей Поверенновой, звездой сериала «День рождения Буржуя», которая не только сыграла Зою Богуславскую в спектакле о творчестве Андрея Вознесенского, но и лично познакомилась с писательницей.

В постановке «Не могу приехать. Цветет миндаль» Повереннова воплотила на сцене образ Зои Борисовны Богуславской — вдовы великого поэта. Позже судьба подарила актрисе возможность пообщаться с самой героиней ее роли. Встреча произошла после одного из выступлений, неподалеку от офиса писательницы. По словам Дарьи, Зоя Борисовна осталась в полном восторге от спектакля и с готовностью поделилась воспоминаниями о жизни с Вознесенским.

Актриса рассказала в личном о деталях той беседы, передав живые и трогательные истории, которыми поделилась с ней Богуславская. К тому же Дарья Повереннова показала совместное фото с ныне покойной Богуславской.