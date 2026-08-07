Умер муж актрисы Ларисы Кадочниковой, который был моложе нее на 25 лет

В мире искусства — горькая весть: ушла еще одна важная страница чьей‑то личной истории. Народная артистка России Лариса Кадочникова потеряла самого близкого человека. После продолжительной болезни скончался ее гражданский супруг, известный адвокат Андрей Михайлович Галь. Ему было 62 года — он был моложе Ларисы Валентиновны на 25 лет. Их союз, длившийся более шести лет, запомнился окружающим как история глубокой привязанности и взаимной поддержки.

О трагедии сообщили в Национальном союзе кинематографистов Украины. В официальном некрологе звучат особенно теплые и бережные слова.

«После продолжительной болезни на 63‑м году жизни отошел в вечность известный адвокат Андрей Михайлович Галь — близкий друг, спутник жизни и надежная поддержка выдающейся актрисы. Выражаем искренние соболезнования нашей коллеге в этот трудный час. Мы рядом с вами, Лариса Валентиновна, и разделяем вашу боль», — говорится в сообщении.

Еще в конце июля 88‑летняя Лариса Кадочникова приоткрыла завесу над тем, что происходило в ее семье, и с болью рассказала о долгой борьбе Андрея с тяжелой болезнью.

«Печально говорить, но дело в том, что у меня муж Андрей Галь, адвокат, очень серьезно заболел. И я желаю ему только одного — выздоровления. Это моя боль. Я его очень люблю. И я думаю только об одном — чтобы он жил, остался таким же прекрасным и мужественным. А мне нужно мужество», — призналась артистка.

В этих словах — не просто тревога, а огромная, выстраданная любовь и готовность быть опорой, даже когда самой отчаянно не хватает сил.