Умер муж актрисы Ларисы Кадочниковой, который был моложе нее на 25 лет

В мире искусства — горькая весть: ушла еще одна важная страница чьей‑то личной истории. Народная артистка России Лариса Кадочникова потеряла самого близкого человека. После продолжительной болезни скончался ее гражданский супруг, известный адвокат Андрей Михайлович Галь. Ему было 62 года — он был моложе Ларисы Валентиновны на 25 лет. Их союз, длившийся более шести лет, запомнился окружающим как история глубокой привязанности и взаимной поддержки.
О трагедии сообщили в Национальном союзе кинематографистов Украины. В официальном некрологе звучат особенно теплые и бережные слова.
«После продолжительной болезни на 63‑м году жизни отошел в вечность известный адвокат Андрей Михайлович Галь — близкий друг, спутник жизни и надежная поддержка выдающейся актрисы. Выражаем искренние соболезнования нашей коллеге в этот трудный час. Мы рядом с вами, Лариса Валентиновна, и разделяем вашу боль», — говорится в сообщении.
Еще в конце июля 88‑летняя Лариса Кадочникова приоткрыла завесу над тем, что происходило в ее семье, и с болью рассказала о долгой борьбе Андрея с тяжелой болезнью.
«Печально говорить, но дело в том, что у меня муж Андрей Галь, адвокат, очень серьезно заболел. И я желаю ему только одного — выздоровления. Это моя боль. Я его очень люблю. И я думаю только об одном — чтобы он жил, остался таким же прекрасным и мужественным. А мне нужно мужество», — призналась артистка.
В этих словах — не просто тревога, а огромная, выстраданная любовь и готовность быть опорой, даже когда самой отчаянно не хватает сил.
Андрей Галь и Лариса Кадочникова. Фото: соцсети
Лариса Кадочникова — имя, ставшее классикой отечественного кино. Родившись 30 августа 1937 года в Москве, она окончила ВГИК, в 1961 году вошла в труппу театра «Современник», а спустя три года переехала на Украину. Ее фильмография насчитывает 61 работу — среди них культовые ленты «Тени забытых предков» и «Белая птица с черной отметиной», которые и сегодня помнят и любят зрители. Кадочникова умела быть одновременно хрупкой и сильной, воздушной и предельно настоящей — и именно такой ее полюбили миллионы.
Несмотря на годы и расстояния, актриса с искренней радостью приезжала в Россию на кинофестивали, встречалась с коллегами и поклонниками, делилась воспоминаниями о съемках и о том, как рождались ее самые известные роли. Теперь же ей предстоит пройти через самое тяжелое испытание — прощание с человеком, который был для нее не просто спутником, а опорой и тихой гаванью в последние годы.
Андрей Галь стал третьим мужем Кадочниковой, которого она пережила. Первым супругом Ларисы Кадочниковой был кинорежиссер Юрий Ильенко — он ушел из жизни в 2010 году. Союз пары просуществовал восемнадцать лет. Позднее звезда кинематографа связала судьбу с Михаилом Саранчуком — руководителем Национального академического театра имени Леси Украинки. Их семейная жизнь длилась три десятилетия — вплоть до кончины Михаила в 2014 году.
Когда второго мужа актрисы не стало, юридическую поддержку Ларисе Валентиновне оказывал адвокат Андрей Галь. Со временем деловое взаимодействие перетекло в теплые личные отношения.