Умер любимый фотограф Аллы Пугачевой Игорь Гранковский

Мир искусства понес тяжелую утрату: 17 июня в Москве скончался прославленный фотохудожник Игорь Николаевич Гранковский. Мастер покинул этот мир в одной из больниц столицы в возрасте 87 лет.

Известие о его кончине вызвало глубокую печаль среди звезд эстрады и широкого круга друзей — потеря такого человека ощущается особенно остро.

«Игорь Николаевич умер сегодня в 7:15 утра», — подтвердила его вдова Татьяна MK.RU .

В профессиональной среде Игорь Гранковский снискал непререкаемый авторитет. Многие знаменитости поддерживали с ним теплые отношения на протяжении десятилетий. Именно его объектив подарил зрителям запоминающиеся образы, украсившие обложки пластинок таких звезд, как: Филипп Киркоров, Илья Резник, Эдита Пьеха, Азиза и других артистов.

Особо тесные творческие и дружеские связи сложились у Гранковского с певицей Аллой Пугачевой — еще в советские годы между ними завязалась крепкая дружба. В кругах шоу‑бизнеса Игоря Николаевича нередко называли любимым фотографом Примадонны: он запечатлел важнейшие эпизоды ее биографии. По объему и ценности фотоархива Пугачевой работы Гранковского не имеют равных — столь полной визуальной летописи жизни певицы нет в портфолио ни одного другого фотографа. Примечательно, что Игорь Николаевич даже появился вместе с Аллой Борисовной в культовом клипе на ее песню «Фотограф».

Несмотря на почтенный возраст, Гранковский оставался активным до последних дней: он руководил журналом Кремлевского дворца, регулярно посещал концерты и светские мероприятия. Среди тех, кто с теплотой общался с мастером, были такие знаменитости, как Дима Билан и Стас Михайлов.

Прощание с Игорем Николаевичем Гранковским пройдет 19 июня в 12:00 в часовне при больнице Святителя Алексия, расположенной на Ленинском проспекте.