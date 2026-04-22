Умер известный рок-музыкант и продюсер Евгений Горенбург

Екатеринбург и вся музыкальная общественность понесли тяжелую утрату: скончался Евгений Горенбург — человек, чье имя прочно связано с развитием уральской музыкальной сцены. Продюсер, рок‑музыкант и создатель знаковых фестивалей, он внес огромный вклад в культурную жизнь региона и страны. Ему было 66 лет.

Коллеги вспоминают музыканта как искреннего, доброго человека, увлеченного творчеством, неизменно верившего в людей и светлое будущее.

"Несмотря на то, что Евгений Львович болел, он координировал все свои проекты, — рассказала "КП‑Екатеринбург" пресс‑атташе Года уральского рока Светлана Толмачева. — 5 февраля мы с Евгением Львовичем поехали в гимназию № 2, где он учился с Алексеем Балабановым, чтобы привезти сертификат на покупку музыкальных инструментов. Это было похоже на встречу дедушки с внуками. Евгений Львович так радовался, что ребята растут, поют, мечтают. Уход Евгения Львовича — большое горе для всех нас".

Евгений Горенбург долгие годы поддерживал дружеские и творческие связи с Александром Пантыкиным, известным как "дедушка уральского рока". По словам фронтмена группы "Урфин Джюс", кончина Евгения Горенбурга — серьезная утрата не только для Екатеринбурга и Урала, но и для всей страны.

На уход из жизни Горенбурга отреагировали и музыканты группы "Чайф", с которыми он был дружен. В своих соцсетях они выразили соболезнования в связи с трагическим событием.

О дате и месте прощания с Евгением Горенбургом будет сообщено чуть позже.