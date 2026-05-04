Умер экс-солист «Землян» Юрий Жучков

Стало известно о смерти бывшего вокалиста группы «Земляне» Юрия Жучкова. По информации Telegram-канала Shot, которую приводит Life, причиной смерти 67-летнего музыканта могли стать проблемы с сердцем.

Участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев в своих соцсетях уточнил, что певец ушел из жизни 2 мая.

Что известно о Юрии Жучкове

Жучков являлся солистом «Землян» с 1986 по 1992 год. После распада «золотого состава» коллектива он вернулся на родину, в Барнаул, где основал группу «Восточный экспресс», просуществовавшую около года. С 2003 года музыкант сотрудничал с барнаульским коллективом «Граффити».

По словам Виталия Гасаева, уход артиста стал полной неожиданностью для всех, кто знал его.

Где и когда пройдет прощание с Юрием Жучковым

По предварительным данным, прощание с Юрием Жучковым пройдет 6 мая в Барнауле по адресу улица Титова, 9. Церемония прощания продлится с 12. 30 до 14 часов.