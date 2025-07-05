Умер Джулиан Макмэхон, сыгравший Коула в "Зачарованных"

Джулиану Макмэхону было 57 лет. Актер умер 2 июля в американском штате Флорида, город Клируотер. Его знают как Коула из сериала "Зачарованные", а еще как суперзлодея Виктора фон Дума из ленты "Фантастическая четверка". Последние годы он боролся с раком.

Смерть актера прокомментировала его жена. Она дала понять, что смерть Джулиана стала большим потрясениям для всех. Не только семьи, но и друзей, а также поклонников Макмэхона.

"С открытым сердцем я хочу поделиться с миром тем, что мой любимый муж Джулиан Макмэхон мирно скончался на этой неделе после героических усилий по борьбе с раком", — приводил Super слова Келли Макмэхон.

Макмэхон работал до конца. Два месяца назад зрители увидели фильм "Серфер", где он снялся в главной роли. Последним проектом стала роль премьера Австралии в сериале Netflix "Резиденция". Это символично — ведь отец актера тоже занимал этот пост сорок лет назад.

Особую популярность Макмэхону принесла роль Коула в сериале "Зачарованные" про ведьм и демонов. Персонаж Джулиана влюбился в одну из трех сестер — Фиби. Их пара стала одной из самых любимых у поклонников. Кстати, Фиби в сериале сыграла Алиса Милано.