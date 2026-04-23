Умер бессменный ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов

Сегодня российский телевизионный мир потрясла скорбная весть: не стало известного ведущего, журналиста и продюсера Алексея Пиманова. Ему было 64 года. Трагическое известие было озвучено на Первом канале, где Алексей Пиманов долгие годы вел культовую программу «Человек и закон» .

Как сообщили коллеги, причиной смерти Алексея Пиманова стало внезапное сердечное недомогание.

«У Алексея Пиманова не выдержало сердце» , – с горечью передали на Первом канале.

Эта новость стала настоящим шоком для всего коллектива и миллионов зрителей, ежедневно следивших за работой талантливого ведущего.

Алексей Пиманов был не только лицом программы «Человек и закон», но и глубоко уважаемым профессионалом в медиасфере.

С 2013 года он занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда», внеся значительный вклад в развитие отечественной тележурналистики. Его умение сочетать остроту темы, профессионализм и человечность сделало «Человек и закон» одной из самых популярных и авторитетных программ на российском телевидении.

«Невосполнимая утрата для нашего коллектива», – подчеркнули на Первом канале, выражая глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея Пиманова.

Его уход – это большая потеря для всех, кто ценил его работу, его честность и его преданность делу. Память об Алексее Пиманове навсегда останется в сердцах его коллег и миллионов зрителей.