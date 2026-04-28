Умер артист Роберт Ляпидевский – Кукольник с прекрасной душой и протеже Зиновия Гердта

Роберт Ляпидевский. Фото: официальный сайт Театра кукол им. Образцова

28 апреля на официальном сайте Театра кукол имени С.В. Образцова появилось сообщение об уходе народного артиста России Роберта Ляпидевского. Ему было 89 лет.

Ушел из жизни Кукольник с прекрасной душой

«На 90-м году жизни ушел из жизни Роберт Анатольевич Ляпидевский — настоящий Кукольник с прекрасной душой», — отметили в театре.

Что известно о Роберте Ляпидевском

Будущий актер родился в семье легендарного летчика Анатолия Ляпидевского — первого Героя Советского Союза, участника знаменитой экспедиции по спасению челюскинцев.

Следуя воле родителей, он два года проучился в Нахимовском училище, затем окончил факультет журналистики, увлекался спортом и музыкой.

В театр Ляпидевский попал случайно — по совету друга, и сразу осознал, что это его истинное призвание.

Поддержку ему оказал и актер Зиновий Гердт, который в шутку говорил, что Ляпидевский выиграл место в театре по трамвайному билету.

За свою долгую карьеру Ляпидевский сыграл множество ролей: Духа окровавленной графини, царя Салтана, Аладдина, Дон Жуана, Критского быка, ослика Иа, а также Ангела, Дьявола и Создателя в «Божественной комедии».

Особое место в его творчестве заняла роль Конферансье Эдуарда Апломбова в «Необыкновенном концерте». Здесь он стал продолжателем актерской манеры самого Зиновия Гердта.

