Умер артист Роберт Ляпидевский – Кукольник с прекрасной душой и протеже Зиновия Гердта

28 апреля на официальном сайте Театра кукол имени С.В. Образцова появилось сообщение об уходе народного артиста России Роберта Ляпидевского. Ему было 89 лет.

Ушел из жизни Кукольник с прекрасной душой

«На 90-м году жизни ушел из жизни Роберт Анатольевич Ляпидевский — настоящий Кукольник с прекрасной душой», — отметили в театре.

Что известно о Роберте Ляпидевском

Будущий актер родился в семье легендарного летчика Анатолия Ляпидевского — первого Героя Советского Союза, участника знаменитой экспедиции по спасению челюскинцев.

Следуя воле родителей, он два года проучился в Нахимовском училище, затем окончил факультет журналистики, увлекался спортом и музыкой.

В театр Ляпидевский попал случайно — по совету друга, и сразу осознал, что это его истинное призвание.

Поддержку ему оказал и актер Зиновий Гердт, который в шутку говорил, что Ляпидевский выиграл место в театре по трамвайному билету.

За свою долгую карьеру Ляпидевский сыграл множество ролей: Духа окровавленной графини, царя Салтана, Аладдина, Дон Жуана, Критского быка, ослика Иа, а также Ангела, Дьявола и Создателя в «Божественной комедии».

Особое место в его творчестве заняла роль Конферансье Эдуарда Апломбова в «Необыкновенном концерте». Здесь он стал продолжателем актерской манеры самого Зиновия Гердта.