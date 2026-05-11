Умер актер «Звездных войн» Майкл Пеннингтон

Британское издание Daily Mail сообщило об уходе актера, режиссера и сценариста Майкла Пеннингтона. Ему было 82 года.

Артист ушел из жизни накануне, 10 мая. Пеннингтон известен по ролям в фильме «Звездные войны: Возвращение джедая», а также в сериалах «Тюдоры» и «Чисто английское убийство».

Журналисты назвали его «разносторонним и всеми любимым актером, который, исполняя множество ролей, демонстрировал невероятную гибкость».

В его фильмографию также входят «Гамлет», «Возвращение Шерлока Холмса», «Дэлзил и Пэскоу», «Льюис», «Навстречу шторму», «Железная леди», «Ричард II» и десятки других проектов.

Кроме того, Пеннингтон стоял у истоков Английской шекспировской компании, написал 10 книг и поставил несколько театральных спектаклей, включая чеховских «Трех сестер».