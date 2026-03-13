Умер актер сериалов "Склифосовский" и "Не родись красивой" Сергей Бережнов

Известный актер Сергей Бережнов скончался на 65-м году жизни.

12 марта ушел из жизни актер Сергей Бережнов, знакомый зрителям по ролям в популярных сериалах. Об этом сообщила его знакомая Ольга Грекова.

"Сергея не стало 12 марта", — подтвердила она.

Сергей Бережнов родился 13 октября 1960 года. Актерская карьера началась в начале 2000‑х годов. За время работы в кино и на телевидении артист успел запомниться широкой публике яркими ролями в ряде знаковых проектов.

Среди наиболее известных работ с участием Бережнова:

  • "Склифосовский";
  • "Не родись красивой";
  • "Саша+Маша";
  • "Воронины";
  • "Закрытая школа";
  • "Телохранитель‑2";
  • "Москва. Три вокзала";
  • "Оттепель";
  • "Балабол".

Эта новость появилась вскоре после сообщения о кончине другого актера — Василия Скромного. Он прославился благодаря роли Макара Гусева в культовом советском фильме "Приключения Электроника".

