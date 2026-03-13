Умер актер сериалов "Склифосовский" и "Не родись красивой" Сергей Бережнов

12 марта ушел из жизни актер Сергей Бережнов, знакомый зрителям по ролям в популярных сериалах. Об этом сообщила его знакомая Ольга Грекова.

"Сергея не стало 12 марта", — подтвердила она.

Сергей Бережнов родился 13 октября 1960 года. Актерская карьера началась в начале 2000‑х годов. За время работы в кино и на телевидении артист успел запомниться широкой публике яркими ролями в ряде знаковых проектов.

Среди наиболее известных работ с участием Бережнова:

"Склифосовский";

"Не родись красивой";

"Саша+Маша";

"Воронины";

"Закрытая школа";

"Телохранитель‑2";

"Москва. Три вокзала";

"Оттепель";

"Балабол".

Эта новость появилась вскоре после сообщения о кончине другого актера — Василия Скромного. Он прославился благодаря роли Макара Гусева в культовом советском фильме "Приключения Электроника".