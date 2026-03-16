Умер актер фильмов "Следствие ведут знатоки" и "Гоп-стоп" Владимир Ершов

Печальную новость сообщили в Telegram-канале Театра на Бронной, где актер прослужил больше четырех десятилетий. Коллеги проводили его короткими, но емкими словами.

В официальном заявлении театра говорится:

"С огромным прискорбием сообщаем о кончине актера Владимира Ершова. Владимир Александрович Ершов — заслуженный артист Российской Федерации. С 1984 года и до последних дней жизни он служил в Театре на Бронной".

Причина смерти не раскрывается. Место и время прощания пока не объявлены.

Путь длиною в жизнь

Владимир Ершов родился 23 сентября 1957 года. В 1984-м окончил легендарную Школу-студию МХАТ. В том же году пришел в Театр на Бронной и остался там навсегда. 41 год на одной сцене — случай редкий даже для преданных своему делу актеров.

За эти десятилетия он сыграл десятки ролей в спектаклях по русской и зарубежной классике. Коллеги отмечают его разнообразный репертуар и глубокое погружение в материал.