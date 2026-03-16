Умер актер фильмов "Следствие ведут знатоки" и "Гоп-стоп" Владимир Ершов

Печальную новость сообщили в Telegram-канале Театра на Бронной, где актер прослужил больше четырех десятилетий. Коллеги проводили его короткими, но емкими словами.
В официальном заявлении театра говорится:
"С огромным прискорбием сообщаем о кончине актера Владимира Ершова. Владимир Александрович Ершов — заслуженный артист Российской Федерации. С 1984 года и до последних дней жизни он служил в Театре на Бронной".
Причина смерти не раскрывается. Место и время прощания пока не объявлены.
Путь длиною в жизнь
Владимир Ершов родился 23 сентября 1957 года. В 1984-м окончил легендарную Школу-студию МХАТ. В том же году пришел в Театр на Бронной и остался там навсегда. 41 год на одной сцене — случай редкий даже для преданных своему делу актеров.
За эти десятилетия он сыграл десятки ролей в спектаклях по русской и зарубежной классике. Коллеги отмечают его разнообразный репертуар и глубокое погружение в материал.
Актер фильмов "Следствие ведут знатоки" и "Гоп-стоп" Владимир Ершов. Фото: Театр на Малой Бронной
В кино тоже узнавали
Помимо театра, у Ершова была насыщенная экранная жизнь. Его можно увидеть в таких проектах, как "Следствие ведут знатоки", "Хороший человек", "Живой Пушкин", "Дух" и "Гоп-стоп". Эти работы хорошо знакомы зрителям разных поколений.
Театр на Бронной
Театр на Бронной — одна из старейших московских сцен, основанная в 1946 году. Здесь в разное время служили легенды: Лев Дуров, Михаил Козаков, Леонид Броневой. Владимир Ершов пришел сюда в 1984-м, когда театр переживал важный этап в своей истории.
Он был свидетелем и участником множества эпох в жизни театра. Его уход — невосполнимая потеря для труппы. Но память об актере останется в спектаклях, фильмах и сердцах тех, кто видел его на сцене.