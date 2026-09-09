Умер актер фильма «Не бойся, я с тобой!» Александр Шаровский

9 сентября на 79‑м году жизни скончался Александр Шаровский — актер, режиссер, народный артист Азербайджана и человек, более полувека отдавший сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Информацию подтвердили в Министерстве культуры страны.

Последние недели жизни Шаровский провел в центральной клинической больнице Баку — в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врачи характеризовали его состояние как стабильно тяжелое. Борьба с серьезным заболеванием, увы, оказалась неравной.

Соболезнования родным и близким артиста выразила первый вице‑президент Азербайджана Мехрибан Алиева. В своем обращении в соцсети она написала: «Александр Яковлевич Шаровский. Покойся с миром, большой Мастер!»

Церемония прощания состоится в 14:30 в стенах Русского драматического театра — того самого, которому Шаровский посвятил свою жизнь. Похоронен он будет на Второй Аллее почетного захоронения.

От футбольного поля до театральных подмостков

Александр Шаровский родился 10 февраля 1948 года в Баку. В юности его путь казался предопределенным совсем иначе: он всерьез занимался футболом, входил в сборную Азербайджана, выступал за бакинские «Динамо» и «Локомотив». Однако травма, полученная в матче против бакинского «Спартака» в 1966 году, поставила точку в спортивной карьере — и открыла новую главу жизни, связанную с искусством.

Пятьдесят ролей и десятилетия за режиссерским пультом

Более полувека Шаровский прослужил в Русском драматическом театре имени С. Вургуна. На его сцене он сыграл свыше пятидесяти ролей, а с 1993 года возглавил театр в должности главного режиссера — и оставался на этом посту вплоть до последних дней. В 1998 году за выдающийся вклад в искусство он был удостоен звания народного артиста Азербайджана.

Кинематограф

Зрителям далеко за пределами республики Шаровский знаком и по киноработам. Среди наиболее известных — картина «Не бойся, я с тобой!» (1981), ставшая культовой, а также «Прерванная песня» (1979), «Структура момента» (1980), «Анекдот» (1989) и сериал «Граф Крестовский» (2004).

Александр Яковлевич был из тех творцов, для которых театр и кино — не профессия, а призвание, длиной в целую жизнь. Светлая память.