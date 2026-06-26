Умер актер «Ефросиньи» и режиссер сериала «Пока станица спит» Бата Недич

Светислав Богославович, широко узнаваемый под творческим именем Бата Недич, в течение последних лет мужественно противостоял серьезному недугу. В конце мая 2023 года актриса Надежда Рыбакова делилась тревожными новостями.

«Ему сейчас очень нужно пройти еще один курс реабилитации», — сообщала она.

Теперь же супруга режиссера обнародовала печальное известие о его кончине.

«С разбитым сердцем вынуждена сообщить, что вчера, 25 июня, Бата Недич (Светислав Богославович) ушел к Создателю. Мы долго боролись с болезнью, но проиграли эту войну. Спасибо всем, кто нас поддерживал в этот трудный период», — сказано в траурном сообщении.

Светислав появился на свет 30 мая 1962 года в Белграде (тогда — в составе Югославии). После школы он отслужил в армии, а затем твердо определился с призванием — захотел посвятить себя кинорежиссуре. Поворотным моментом стал просмотр легендарной ленты «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова. Картина, едва появившись в югославском прокате, настолько впечатлила юношу, что он принял решение получать образование в столице СССР.

В 1987 году Недич завершил обучение во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК), освоив режиссерское мастерство. В 1994 году он обосновался в Киеве. Именно там судьба свела его с Кирой Биеник — она тогда развивала ресторанное дело, а позже стала преподавать йогу. Между ними вспыхнули чувства, и пара узаконила отношения. В семье родились двое детей: в 1995 году на свет появился сын Петр, а в 1998‑м — дочь София.

Творческая биография Недича включает актерскую работу в сериале «Ефросинья», где его партнерами по площадке стали Валерий Золотухин, Дарья Повереннова, Дарья Волга, Юрий Смирнов и другие известные артисты.

Значимым вкладом в телеиндустрию стали и его режиссерские проекты: сериал «Исцеление любовью» с Валентиной Талызиной, Эммануилом Виторганом, Алексеем Булдаковым, а также популярные ленты «Пока станица спит» (удостоенная премии «ТЭФИ»), «Волчица» и «Ангел‑хранитель», которые нашли отклик у широкой аудитории.