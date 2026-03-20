Умер актер Чак Норрис — легенда боевиков и мастер боевых искусств

Стало известно о смерти 86-летнего звезды кино, актера Чака Норриса. Накануне звезду голливудских боевиков экстренно госпитализировали на острове Кауаи (Гавайи). Актеру стало плохо во время тренировки по каратэ.

Чем известен Чак Норрис

Имя Чака Норриса прочно ассоциируется с эпохой классических боевиков и голливудскими фильмами о боевых искусствах. За годы карьеры он завоевал любовь миллионов зрителей по всему миру — его харизма, физическая форма и экранное мастерство сделали его настоящей иконой жанра.

Широкую известность Норрису принесла роль Корделла Уокера в популярном телесериале "Крутой Уокер: Правосудие по‑техасски" (1993–2001), которая закрепила за ним образ справедливого и непоколебимого героя. Но его фильмография гораздо шире: актер снимался в таких картинах, как "Путь дракона" с Брюсом Ли, "Одинокий волк Маккуэйд", "Кодекс молчания" и многих других.

Помимо актерской деятельности, Чак Норрис был признанным мастером боевых искусств. Он основал собственную школу каратэ и развивал стиль Chun Kuk Do. Его вклад в популяризацию единоборств сложно переоценить: он вдохновлял целые поколения спортсменов и любителей кино заниматься спортом и самосовершенствоваться.

Герой мемов

Чак Норрис также запомнился зрителям своим чувством юмора и стал героем многочисленных интернет‑мемов, закрепивших за ним статус "неуязвимого" и сверхчеловечески сильного персонажа. Эти шутки лишь подчеркивали его статус культурной иконы.

Актер был женат на Джине О’Келли с 1998 года. У него остались дети от предыдущих отношений: сыновья Эрик и Майк, дочь Дина, а также близнецы Дакота Алан и Данили Келли.

Память о Чаке Норрисе сохранится не только в его фильмах, но и в сердцах поклонников, для которых он был примером силы, дисциплины и целеустремленности.