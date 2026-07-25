Уголовное дело больной раком Лерчек возобновлено: когда состоится суд

История Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, вновь оказалась в центре внимания. На фоне тяжелой болезни против блогерши возобновили уголовное преследование.

В начале этого года, сразу после появления на свет четвертого ребенка, 33‑летняя Валерия узнала о страшном диагнозе: у нее обнаружили рак желудка на последней стадии. В тот момент она была фигуранткой уголовного дела — ее обвиняли в отмывании миллионов рублей и выводе средств в Эмираты с использованием подложных документов. По статье ей грозило до 10 лет лишения свободы. Учитывая критическое состояние здоровья обвиняемой, следствие приостановило производство по делу. Лерчек дали возможность спокойно лечиться от рака.

Однако в последнее время поведение Лерчек вызвало вопросы у правоохранителей. Несмотря на серьезный диагноз, она вела весьма насыщенный образ жизни: регулярно посещала спортзал, появлялась на публичных мероприятиях. Кульминацией стало ее краткосрочное путешествие из Москвы в Санкт‑Петербург — эта поездка нарушила установленные ограничения и фактически стала нарушением меры пресечения.

Реакцией на такие действия стала позиция прокуратуры: ведомство потребовало поместить Валерию под домашний арест. Вскоре стало известно и о более серьезных последствиях. Уголовное дело в отношении звезды соцсетей возобновили.

«Процесс начнется 30 июля», — сообщает источник ТАСС.

Сама Валерия Чекалина тяжело переживает происходящее. Обвинения и давление следствия накладываются на изнуряющую борьбу с болезнью. На ее счету уже девять курсов химиотерапии — лечение дало тяжелые побочные эффекты: у Валерии выпали волосы, появились отеки и другие осложнения.

При этом Чекалина не отказывается от активной деятельности. Даже в таких непростых обстоятельствах она продолжает развивать свои проекты: недавно блогер запустила новую линейку косметики и одежды. Этот контраст между хрупкостью здоровья, тяжестью обвинений и стремлением двигаться вперед делает ее историю особенно драматичной и резонансной.