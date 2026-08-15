Уехавший в США профессор Лебединский стал инвалидом

Автор культового хита «Я убью тебя, лодочник» Алексей Игоревич Лебединский, известный под псевдонимом Профессор Лебединский, оформил инвалидность в Соединенных Штатах. Теперь музыкант сможет получать медицинскую помощь в рамках программы Medicare, а также социальную поддержку — в том числе талоны на продукты.

У артиста диагностирован целый комплекс серьезных состояний: клиническая депрессия, постоянные панические атаки и агорафобия, из‑за которой он боится выходить из дома. Кроме того, Лебединский жаловался на выраженный тремор рук и ног, существенно осложняющий повседневную жизнь.

Сейчас Профессор Лебединский живет в Майами, и оформление инвалидности стало для него важным шагом, чтобы получить доступ к необходимой медицинской помощи и базовой социальной поддержке. Ранее артист открыто рассказывал о тяжелом финансовом положении: он едва сводил концы с концами, не мог оплачивать коммунальные услуги и интернет, вынужден был занимать деньги у знакомых, а дорогостоящее лечение оставалось для него недоступным.

Музыкант покинул Россию в 2014 году. Однако построить успешную музыкальную карьеру в США ему не удалось. Теперь фокус сместился с творчества на поддержание здоровья и обеспечение базовых потребностей — и государственная поддержка в этом случае становится критически важной.

По материалам Mash