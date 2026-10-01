Уехавшая в Таиланд Анна Старшенбаум вернулась в Москву и сидит без работы

37-летняя артистка Анна Старшенбаум опубликовала новое селфи, сделанное на ВДНХ. По ее словам, супругу Даниилу Наумову снимок не понравился.

«Муж говорит, фото неудачное, такое лучше не выкладывать… Зато ему нравится, когда я на фото жую и вся перекошенная», — рассказала Старшенбаум.

В кадре она выглядит максимально естественно. Актриса не раз подчеркивала, что отказывается от хирургических вмешательств в пользу природной красоты. Она также уверена, что торопиться с браком не стоит:

«Бытует мнение, что жениться нужно как можно быстрее. Я на собственном опыте пришла к выводу, что отношениям все же лучше дать время. Причем желательно не меньше трех лет».

Напомним, что год назад Анна Старшенбаум объявила о переезде в Таиланд на остров Самуи. Тогда же она заявила, что больше не будет сниматься в российском кино.

«Эта профессия открылась для меня с совершенно иных сторон после того, как я побыла внутри. И я не считаю ее подходящей для моих истинных ценностей», — говорила актриса.

Старшенбаум известна по ролям в фильмах «Мы из будущего», «Любовь в большом городе» и сериалах «Клуб», «Мажор». В 2018 году она вышла замуж за режиссера Даниила Наумова, с которым вместе работает над проектами. Несмотря на возвращение в Россию, актриса пока не анонсировала новых съемок.