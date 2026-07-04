Уехавшая из России Елена Корикова впервые за долгое время появилась на публике

После долгих лет почти полного исчезновения из публичного пространства актриса Елена Корикова вновь напоминает о себе — но теперь не громкими кинопремьерами, а театральными подмостками и редкими, но откровенными интервью. Ее путь в последние годы был далек от привычного медийного блеска: актриса выбрала размеренность, уединение и время для личных переживаний, а теперь осторожно возвращается к зрителю.

Когда‑то одна из самых узнаваемых звёзд экрана, сегодня Корикова почти не появляется на телевидении и не снимается в кино. Несколько лет назад она уехала в Черногорию и жила на две страны, лишь изредка наведываясь в Россию. Недавно Елена стала чаще приезжать в Москву ради работы — и на днях снова вышла на публику, чем немало удивила поклонников.

Сейчас артистку можно увидеть в театре: она задействована в спектакле «Любовь и голуби» и гастролирует с ним по стране. Этот поворот в карьере выглядит как осознанный выбор — вместо суеты съемочных площадок Корикова предпочла живое взаимодействие со зрителем.

В одном из редких интервью, данном в программе «Хватит слухов» на ТВ Центр, актриса приоткрыла завесу над своим долгим молчанием.

«Я много лет не давала интервью и продолжаю. Хотелось дарить людям тепло, радость. Когда обо мне начали писать, мне стало совершенно неинтересно», — объяснила она.

При этом Елена не раскрывает всех причин, по которым надолго ушла из профессии, но подчеркивает: возвращение — это не просто шаг назад, а попытка быть полезной.