Уехавшая из России Елена Корикова впервые за долгое время появилась на публике

После долгих лет почти полного исчезновения из публичного пространства актриса Елена Корикова вновь напоминает о себе — но теперь не громкими кинопремьерами, а театральными подмостками и редкими, но откровенными интервью. Ее путь в последние годы был далек от привычного медийного блеска: актриса выбрала размеренность, уединение и время для личных переживаний, а теперь осторожно возвращается к зрителю.
Когда‑то одна из самых узнаваемых звёзд экрана, сегодня Корикова почти не появляется на телевидении и не снимается в кино. Несколько лет назад она уехала в Черногорию и жила на две страны, лишь изредка наведываясь в Россию. Недавно Елена стала чаще приезжать в Москву ради работы — и на днях снова вышла на публику, чем немало удивила поклонников.
Сейчас артистку можно увидеть в театре: она задействована в спектакле «Любовь и голуби» и гастролирует с ним по стране. Этот поворот в карьере выглядит как осознанный выбор — вместо суеты съемочных площадок Корикова предпочла живое взаимодействие со зрителем.
В одном из редких интервью, данном в программе «Хватит слухов» на ТВ Центр, актриса приоткрыла завесу над своим долгим молчанием.
«Я много лет не давала интервью и продолжаю. Хотелось дарить людям тепло, радость. Когда обо мне начали писать, мне стало совершенно неинтересно», — объяснила она.
При этом Елена не раскрывает всех причин, по которым надолго ушла из профессии, но подчеркивает: возвращение — это не просто шаг назад, а попытка быть полезной.
«Я на большой срок ушла из профессии, сейчас вернулась. И надеюсь, что смогу быть полезной», — отметила артистка.
Елена Корикова теперь выглядит так. Фото: кадр программы «Хватит слухов»
Особую глубину ее словам придает рассказ о личных переживаниях. Корикова призналась, что события 2022 года стали для нее тяжелым испытанием — прежде всего из‑за тревоги за единственного сына, которого она растила одна. Отец мальчика, Дмитрий Рощин, от ребенка отказался, и вся ответственность легла на плечи Елены.
«Мой сын взял военный билет и сказал: „Мам, я никогда бежать не буду. Если надо, пойду“. И я сказала, что тоже так поступила бы. Я воспитана в такой семье», — поделилась актриса.
В апреле Елена отметила 54‑летие, и ее появление на публике вызвало бурную реакцию в сети. Мнения зрителей разделились: одни с ностальгией вспоминают былую красоту актрисы, другие критикуют ее нынешний образ. В комментариях можно встретить самые разные реплики.
«Была красивая, сломали», «Бабулечка такая стала», «Какой неудачный образ…», «Красивая женщина была», — пишут в Сети.
Но за этими словами угадывается не просто оценка внешности — а отражение того, как сильно изменилась сама атмосфера вокруг звезды, привыкшей когда‑то быть в центре внимания.
А вы узнали бы Елену Корикову? Поделитесь в комментариях.