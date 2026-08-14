«Удивляюсь реакции людей»: Гоша Куценко, сыгравший Волка в «Колобке», отреагировал на хейт фильма

Премьера «Колобка» в российском прокате обернулась не только кассовыми сборами, но и бурной реакцией зрителей — особенно фанатов супергеройского кино. Волна критики обрушилась на картину на фоне слухов о том, что премьеру супергеройского блокбастера про Человека‑паука в России (в формате «серого проката») отложили на две недели ради показа русской сказки. Поклонники Паука не стали сдерживать эмоций: они массово занижали рейтинги «Колобка» на профильных сайтах, а в адрес создателей фильма и вовсе начали поступать угрозы. Ситуация дошла до того, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
В этой напряженной атмосфере особенно заметным выглядит спокойный и даже ироничный взгляд на ситуацию со стороны Гоши Куценко — актера, сыгравшего в «Колобке» Волка. В интервью он не стал уходить от острых вопросов и прямо высказался о реакции публики. Куценко дал понять, что удивлен реакции зрителей.
«„Колобок“ ползет вверх. Мы собрали уже 381 млн рублей за неделю проката. А ведь лето — экспериментальное время. Выйди мы в Новый год, взяли бы пять миллиардов рублей. А Человек‑паук… Ничего страшного не произошло, просто он появится позже.
Я удивляюсь реакции людей. Так и вижу образ 40–45‑летнего мужчины, который очень расстраивается, что не увидел этого парня в голубом трико, летающего между домами! Я как Гарик Харламов в этом смысле — больше люблю Бэтмена», — поделился Гоша Куценко с KP.RU.
Гоша Куценко в роли Волка. Фото: скриншот трейлера фильма «Последний богатырь. Колобок»
При этом для самого актера куда важнее оценок широкой аудитории оказалось мнение самых близких. Семья Куценко приняла фильм с искренним теплом — а для артиста это, пожалуй, самый ценный показатель успеха. Особенно трогательно прозвучали слова младшей дочки Жени: «Мне тебя жалко».
Сам Гоша признается, что воспринимает эту фразу как один из самых искренних и дорогих комплиментов. Примечательно, что даже дочки, которые обычно во время просмотра могут отвлекаться и баловаться, в этот раз сидели, не отрываясь от экрана — и особенно внимательно следили за игрой отца. Для Куценко такой зрительский фокус со стороны детей — отдельный повод для гордости.
«Она не скупится на комплименты, умеет делиться чувствами. Хотя обычно подшучивают надо мной, и если видят, что моей игре аплодируют, то с удивлением на это смотрят и говорят: „Как тебе можно аплодировать?“. Ну, они в этом смысле избалованы, я их слишком люблю и всячески балую», — поделился актер.
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