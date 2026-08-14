«Удивляюсь реакции людей»: Гоша Куценко, сыгравший Волка в «Колобке», отреагировал на хейт фильма

Премьера «Колобка» в российском прокате обернулась не только кассовыми сборами, но и бурной реакцией зрителей — особенно фанатов супергеройского кино. Волна критики обрушилась на картину на фоне слухов о том, что премьеру супергеройского блокбастера про Человека‑паука в России (в формате «серого проката») отложили на две недели ради показа русской сказки. Поклонники Паука не стали сдерживать эмоций: они массово занижали рейтинги «Колобка» на профильных сайтах, а в адрес создателей фильма и вовсе начали поступать угрозы. Ситуация дошла до того, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

В этой напряженной атмосфере особенно заметным выглядит спокойный и даже ироничный взгляд на ситуацию со стороны Гоши Куценко — актера, сыгравшего в «Колобке» Волка. В интервью он не стал уходить от острых вопросов и прямо высказался о реакции публики. Куценко дал понять, что удивлен реакции зрителей.