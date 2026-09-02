«Участвую в ее жизни»: Козловский ответил на претензии Зуевой об алиментах на дочь

Конфликт между актрисой Ольгой Зуевой и Данилой Козловским перестал быть частным делом — бывшая избранница артиста заявила о проблемах с алиментами, а сам Козловский публично ответил на обвинения. Ситуация вокруг содержания шестилетней дочери пары — Оды Валентины — вызвала широкий резонанс, особенно на фоне новых перемен в жизни актера.
Живущая в Нью‑Йорке Ольга Зуева утверждает, что Данила Козловский перестал выплачивать алименты на дочь. 38‑летняя Зуева заверила, что с октября 2025 года пыталась урегулировать вопрос мирным путем, но договориться не удалось — в результате в апреле она обратилась в суд.
Данила Козловский не остался в стороне и опубликовал развернутое заявление в личном блоге. Актер подчеркнул, что очень любит дочь и не просто финансово участвует в ее жизни, а старается поддерживать во всем и проводить с ней максимум свободного времени, несмотря на расстояние и ограничения в общении. При этом он прямо заявил, что информация о его уклонении от содержания ребенка не соответствует действительности.
«Я очень люблю свою дочь. Не просто финансово участвую в ее жизни, а стараюсь поддерживать ее во всем, а также проводить с ней максимум свободного от работы времени. Несмотря на ограничения в общении и то, что дочь живет далеко от меня», — высказался Козловский.
Данила Козловский и его дочь Ода Валентина. Фото: соцсети
Козловский также признал наличие серьезного конфликта с Зуевой и выразил сожаление по поводу того, что ситуация дошла до суда.
«Убежден, что подобные споры можно было решить, не обращаясь в суд. Многократно к этому призывал и всячески этому способствовал», — отметил Данила.
Он призвал разделять отцовскую заботу о дочери и разногласия между родителями, отметив, что это «совсем не одно и то же». По словам актера, он всегда выполнял и продолжает выполнять свои обязательства перед ребенком, в первую очередь финансовые, и неоднократно пытался решить спор без привлечения суда. В связи с тем, что конфликт перешел в судебную и публичную плоскость, Козловский пояснил, что вынужден свести свои комментарии к минимуму.
На фоне этого громкого разбирательства личная жизнь Данилы Козловского заметно изменилась: весной прошлого года он вернулся на российскую сцену после двухлетнего перерыва, потом женился на актрисе Оксане Акиньшиной. В мае этого года у пары родился сын Лео.
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