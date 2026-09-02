«Участвую в ее жизни»: Козловский ответил на претензии Зуевой об алиментах на дочь

Конфликт между актрисой Ольгой Зуевой и Данилой Козловским перестал быть частным делом — бывшая избранница артиста заявила о проблемах с алиментами, а сам Козловский публично ответил на обвинения. Ситуация вокруг содержания шестилетней дочери пары — Оды Валентины — вызвала широкий резонанс, особенно на фоне новых перемен в жизни актера.

Живущая в Нью‑Йорке Ольга Зуева утверждает, что Данила Козловский перестал выплачивать алименты на дочь. 38‑летняя Зуева заверила, что с октября 2025 года пыталась урегулировать вопрос мирным путем, но договориться не удалось — в результате в апреле она обратилась в суд.

Данила Козловский не остался в стороне и опубликовал развернутое заявление в личном блоге. Актер подчеркнул, что очень любит дочь и не просто финансово участвует в ее жизни, а старается поддерживать во всем и проводить с ней максимум свободного времени, несмотря на расстояние и ограничения в общении. При этом он прямо заявил, что информация о его уклонении от содержания ребенка не соответствует действительности.