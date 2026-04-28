Участник шоу «Голос» Дилан Картер умер в 24 года

ДТП произошло в округе Коллетон, штат Южная Каролина. По данным дорожной полиции, автомобиль певца съехал с трассы, врезался в столб и ограждение, после чего перевернулся. Картер находился в машине один и был пристегнут ремнем безопасности.

Его доставили в больницу, но спасти музыканта не удалось. Причиной смерти названы травмы, полученные при ударе.

Патрульная полиция Южной Каролины проводит расследование обстоятельств аварии.

Родственники погибшего поделились своими воспоминаниями о нем.

«Будучи одаренным певцом, он часто радовал жителей нашего города своими выступлениями на городских мероприятиях. Его доброта и обаяние снискали ему огромное уважение, и его отсутствие будет ощущаться очень остро», — говорится в сообщении семьи.

Мэр города Монкс Корнер Томас Хамильтон-младший также выразил соболезнования.

«Наша семья убита горем, узнав о смерти Дилана Картера в автокатастрофе. Он был для нас гораздо больше, чем артист, он был нашим другом, и мы глубоко опечалены», — написал градоначальник.

Выступление Картера было запланировано в рамках городского мероприятия Music on Main 27 апреля, однако после известия о его гибели концерт отменили.

Широкая известность пришла к Дилану Картеру после участия в 24-м сезоне шоу «Голос» (The Voice), который транслировался на канале NBC в 2023 году. На этапе «слепых прослушиваний» он исполнил композицию Уитни Хьюстон I Look to You 2009 года и сумел впечатлить всех четырех наставников проекта — Рибу МакИнтайр, Гвен Стефани, Джона Ледженда и Найла Хорана .

Картер выбрал в качестве наставницы Рибу МакИнтайр и присоединился к ее команде. Позже он делился, что это выступление было посвящено его матери, которая скончалась за год до участия в проекте. Сам артист рассказывал, что пытался спеть эту песню на похоронах мамы, но не смог закончить из-за нахлынувших эмоций.

«Когда я увидел, что вы все повернулись, я увидел свою маму», — говорил певец.

Несмотря на успешное начало, Картер покинул шоу на этапе баттлов.

Помимо музыкальной карьеры, Дилан Картер занимался предпринимательской деятельностью и общественной работой. Он работал риелтором, а также являлся совладельцем кемпинга и парка для автодомов Sunny Days RV & Campground в штате Южная Каролина. В 2024 году Картер основал некоммерческую организацию The Local Voice, которая оказывает поддержку женщинам, борющимся с раком молочной железы.