Убийца Игоря Талькова Валерий Шляфман приговорен к 13 годам тюрьмы заочно

В эту среду, 23 апреля, суд в Санкт-Петербурге вынес приговор убийце известного музыканта Игоря Талькова. Концертный директор Валерий Шляфман приговорен к 13-ми годам колонии. Правда, заочно. Поскольку практически сразу после совершения преступления Валерий Шляфман покинул страну.
Напомним, резонансное убийство, которое потрясло всю страну, произошло осенью 1991 года в концертном зале «Юбилейный» города Санкт-Петербурга.
Культовый музыкант Игорь Тальков был убит выстрелом в сердце из револьвера. Преступление не могли раскрыть больше тридцати лет.
Сначала в нем обвиняли директора певицы Азизы. И только много лет спустя сотрудники правоохранительных органов выяснили, как все было на самом деле и вышли на след концертного директора Валерия Шляфмана.
Певица Азиза. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Следователи опросили более 150 свидетелей по делу и выяснили, что конфликт начался из-за спора о том, кому из исполнителей раньше выходить на сцену. Валерий Шляфман целился в директора Азизы, но промахнулся и попал в Игоря Талькова.
После убийства Шляфман срочно перебрался в Израиль, где и живет, по некоторым данным, по сей день.
По материалам телеграм-канала