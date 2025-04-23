Убийца Игоря Талькова Валерий Шляфман приговорен к 13 годам тюрьмы заочно

В эту среду, 23 апреля, суд в Санкт-Петербурге вынес приговор убийце известного музыканта Игоря Талькова. Концертный директор Валерий Шляфман приговорен к 13-ми годам колонии. Правда, заочно. Поскольку практически сразу после совершения преступления Валерий Шляфман покинул страну.

Напомним, резонансное убийство, которое потрясло всю страну, произошло осенью 1991 года в концертном зале «Юбилейный» города Санкт-Петербурга.

Культовый музыкант Игорь Тальков был убит выстрелом в сердце из револьвера. Преступление не могли раскрыть больше тридцати лет.

Сначала в нем обвиняли директора певицы Азизы. И только много лет спустя сотрудники правоохранительных органов выяснили, как все было на самом деле и вышли на след концертного директора Валерия Шляфмана.